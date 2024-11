OL ‍: Wilfried Zaha viré, ça se confirme

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Pas convoqué dans le groupe par Pierre Sage dans le cadre du prochain match de l'OL en Ligue Europa, Wilfried Zaha risque déjà aller voir ailleurs et il y est pour beaucoup.

Wilfried Zaha ne vit pas une idylle à l'Olympique Lyonnais. Prêté par Galatasaray dans les derniers instants du mercato estival, et à la demande de John Textor, l'attaquant polyvalent de 32 ans n'arrive pas à faire son trou à Lyon. Titularisé qu'une seule fois cette saison, pour seulement six rencontres disputées, l'international ivoirien voit bien que son aventure dans le Rhône est totalement contrariée par les plans de Pierre Sage. L'entraineur lyonnais n'a pas souhaité le convoquer dans le groupe qui se rendra ce jeudi soir en Azerbaïdjan pour affronter le Qarabag FK. Selon la presse turque, le caractère de Zaha est vraiment ingérable pour un entraîneur, et cela pourrait se payer au prix fort dès le prochain mercato d'hiver.

Wilfried Zaha, de top à flop

OL : Wilfried Zaha exaspère le vestiaire lyonnais https://t.co/m4I9JCC8Gf — Foot01.com (@Foot01_com) November 12, 2024

Après avoir connu une brillante carrière avec Crystal Palace en Premier League (458 matchs, 90 buts), Wilfried Zaha n'est en effet plus que l'ombre de lui même. Alors qu'il arrive à un âge où sa vitesse et sa percussion sont de moins en moins des atouts pour lui, l'attaquant ivoirien a du mal à se réinventer. Avec Galatasaray la saison dernière, il a inscrit 9 buts, mais n'est pas entré dans les plans de la saison 2024-2025. A Lyon, il ne parvient pas non plus à se démarquer et son attitude extra-sportive n'est clairement pas du goût de Pierre Sage. Au point donc que même du côté d'Istanbul on est convaincu que la carrière lyonnais de Zaha va tourner court.

Pour le média turc Milliyet, les rumeurs selon lesquelles Zaha pourrait quitter l'OL dès cet hiver sont totalement fondées. C'est en tout cas sans lui que le club rhodanien va devoir l'emporter sur la délicate pelouse du Stade Tofiq-Béhramov face à Qarabag. Classés 9ᵉˢ en Ligue Europa, les Lyonnais pourraient retrouver les places à qualification directe pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Une compétition que l'attaquant ivoirien risque de suivre bien loin de la capitale des Gaules si Lyon se qualifie.