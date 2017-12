OL : Vamos, Lyon ira chercher bonheur en Espagne en janvier

Dans : OL, Ligue 1.

A trois semaines de la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais compte tout donner pour confirmer son bel automne, et préparer au mieux un début d’année 2018 qui s’annonce musclé. Pour cela, les dirigeants rhodaniens ont trouvé le meilleur moyen de reprendre avec sérieux, convivialité et surtout dans des conditions idéales annonce Le Progrès. Directement l’Espagne et le soleil donc, pour un stage qui aura lieu du 1er au 4 janvier entre Alicante et Murcie. Une région propice aux entrainements un peu plus chaleureux, même si la transition sera certainement difficile avec le match de reprise en Coupe de France, le 6 ou le 7 janvier à Nancy. Attention au choc thermique.