OL-Valenciennes ‍: Le Préfet fait des misères

Par Claude Dautel

Le 2 avril prochain, l'OL reçoit Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France. Mais pour les supporters nordistes rien n'est simple.

Même si VA connaît une saison galère en Ligue 2 et fonce vers le National, les fans de Valenciennes vivent paradoxalement une belle histoire en Coupe de France. Même si le déplacement à Lyon, le mardi 2 avril, est sportivement compliqué, le club nordiste a tout mis en oeuvre pour faciliter le déplacement à ses supporters. En plus, il a été décidé de faire voyager tout le monde en train afin de montrer que VA tenait compte de l'impact écologique d'un tel déplacement.

Seul problème, le préfet du Rhône n'a toujours pas validé ce voyage, ce qui chagrine forcément Valenciennes, mais aussi l'Olympique Lyonnais. « Après deux semaines de travail et grâce à une union sacrée entre groupes de supporters, collectivités locales, élus du territoire et la SNCF, le VAFC espère toujours organiser ce déplacement historique de manière conviviale, sécurisée et eco-responsable. Tout est sur les rails pour embarquer plus de 500 supporters valenciennois le mardi 2 avril vers la demi-finale de Coupe de France disputée au Groupama Stadium de Lyon. Cependant, la préfecture du Rhône n’a pas encore rendu un avis favorable pour ce déplacement en train. Sauf évolution positive de la situation d’ici mercredi midi, le VAFC se rabattra sur l’organisation d’un déplacement en bus », a précisé le demi-finaliste de la Coupe de France juste avant la mise en vente des tickets. Et pour cela, le club nordiste peut compter sur le soutien de Laurent Prud'homme, le directeur général de l'OL : « La Coupe de France est une institution majeure qui trouve l’une de ses raisons d’être dans la présence de tous les supporters. Il nous semble inconcevable de recevoir sans ses supporters et nous faisons confiance à tous les acteurs concernés pour trouver des solutions. »