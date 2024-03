OL-Valenciennes, la demande de tickets explose à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL mettait en vente pour le grand public les places pour la demi-finale de la Coupe de France contre Valenciennes. La demande a été énorme et le Groupama Stadium sera comble.

L'Olympique Lyonnais avait réservé à ses abonnés et aux supporters les plus fidèles les places pour la demi-finale de la Coupe de France contre Valenciennes qui se jouera le mardi 2 avril à 20h45 au Groupama Stadium. Après cette première phase, qui avait déjà été couronné de succès, le club de John Textor ouvrait ses guichets ce vendredi pour le grand public. Et très vite, cela a été la ruée, une file d'attente virtuelle ayant été mise en place pour gérer la vente en ligne des tickets pour ce match tant attendu. Selon le compte @StadeOLHD, plus de 150 places étaient vendues chaque minute, et il ne fait aucun doute que le stade affichera complet très rapidement.

A midi, il restait à peine quelques milliers de places, et au rythme actuel, il se pourrait bien que le Groupama Stadium soit sold-out en début d'après-midi. Une bonne nouvelle pour l'équipe de Pierre Sage, même si ce dernier a clairement fait savoir qu'il ne fallait surtout pas prendre Valenciennes à la légère, même si le club nordiste est bon dernier de Ligue 2. Pour rappel, en raison des Jeux Olympiques, la finale de la Coupe de France se jouera pour la première fois de son histoire loin de Paris, puisqu'elle aura lieu à Lille le samedi 25 mai.