OL ‍: « ‍Va faire un Five ‍», « ‍niveau CP ‍», Daniel Riolo agresse Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL coule et Rayan Cherki n'est clairement pas le sauveur. Passé à côté de son match contre l'OM ce mercredi soir, le meneur de jeu de 19 ans prend très cher, notamment par Daniel Riolo.

Toujours aussi peu décisif offensivement et même coupable sur le ballon perdu lors du premier but de l’OM, Rayan Cherki attire les foudres de tout le monde à Lyon. Les supporters ont du mal encore à croire au projet du Franco-Algérien qui anime le jeu de leur équipe, les entraîneurs successifs ont aussi eu beaucoup de difficultés à lui faire confiance sur le terrain malgré des qualités indéniables, et ses coéquipiers semblent de plus en plus agacés par son jeu qui ne permet pas à l'OL de franchir le moindre cap dans le jeu. Ce jeudi matin, l’international espoir prend très cher à tous les niveaux. Dans les notes, il récupère des 2 et des 3 sur 10 dans les différents quotidiens qui ont suivi le match. Avec commentaire lapidaire de L’Equipe. « Alors que son équipe n'était jusque-là pas en danger, il l'a mise en difficulté par une perte de balle sanctionnée par l'ouverture du score (21e). Un autre ballon rendu a failli coûter cher (35e, arrêt de Lopes). Il a souvent râlé sur Nuamah, à qui il a donné un bon ballon (46e), mais a joué trop dilettante et le 3-0 arrive après une autre perte de balle (55e). Jamais dangereux avant de laisser sa place à Kadewere (82e) », résume ainsi le journal sportif.

Cherki insulte son équipe pour Daniel Riolo

💥 @DanielRiolo : "Cherki, ce n'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa." #RMClive pic.twitter.com/ui9xsmJzcP — After Foot RMC (@AfterRMC) December 6, 2023

Un avis que partage totalement Daniel Riolo, pour qui Rayan Cherki est même perdu pour le football. Le polémiste de RMC a souvent tapé sur les joueurs qui ont le melon ou ont du mal à lâcher leur ballon, à donner du mouvement à leur équipe, et Hatem Ben Arfa en a régulièrement fait partie. Mais pour Riolo, on atteint là un niveau pire que l’ancienne pépite du football français. « Mais le pire, ce que fait Cherki, c’est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n’est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa, c’est dire si ça va loin. C’est niveau CP. Ce n’est pas possible de faire ce qu’il fait, de réclamer cette espèce de faute en levant les bras. Il a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur. Il faut qu’il arrête Cherki. T’insultes ton équipe, tes coéquipiers, les supporteurs de l’OL. On n’en a rien à foutre que tu saches jouer, va faire un five avec tes amis. Déjà contre Lens, il a eu une occasion où il entre dans la surface un peu décalé, avec pied ouvert sur son gauche. Sur la remise, s’il est intelligent, il enroule pied gauche, lui, il s’emmène le ballon en roulette pour qu’il aille sur son pied droit. Qu’est-ce que tu fais ça? Mais tu t’es pris pour qui, mec? Ça va pas ou quoi? Il s’est cru au five. Il joue au five, il ne joue pas au foot, ce n’est pas possible. Ce gars veut être leader de cette équipe, je comprends pourquoi tous les mecs ne voulaient pas le faire jouer, pourquoi ils se sont tous arrachés les cheveux », a expliqué Daniel Riolo, pour qui Laurent Blanc et Fabio Grosso ont eu parfaitement raison de mettre souvent Cherki sur le banc de touche ces derniers mois.