OL : Une porte de sortie prestigieuse s'offre à Anthony Lopes !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

« Pour Anthony Lopes, c’est très simple, il aura le maillot de l’OL jusqu’au 30 juin 2020, c’est une certitude ». En début de semaine, RMC affirmait qu’Anthony Lopes, dont le contrat avec les Gones expire dans un an, allait poursuivre l’aventure à Lyon, prolongation ou pas. En ce milieu de semaine, la presse italienne est beaucoup moins catégorique. Car à en croire les informations obtenues par Calcio-Mercato, l’AS Roma est venu aux renseignements pour obtenir le renfort du gardien portugais, que Jean-Michel Aulas n’envisage pas de voir partir pour zéro euro l’été prochain.

Nouvel entraîneur du club de la Louve, Paulo Fonseca souhaite recruter un gardien afin de concurrencer le très critiqué Robin Olsen. Et visiblement, il craque pour son compatriote portugais, auteur d’une saison tout simplement exceptionnelle à l’Olympique Lyonnais en 2019-2020. Reste à voir si du côté de Lopes, on est prêt à rejoindre un club certes ambitieux, mais qui ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Par ailleurs, le média transalpin précise que Rome surveille la situation d’autres gardiens : Sirigu, Cragno et Perin par exemple. Mais de loin, c’est la piste Anthony Lopes qui est la plus sexy aux yeux du nouveau coach romain…