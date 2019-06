OL : Anthony Lopes restera à Lyon, prolongation ou pas !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Désigné meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais cette saison par les supporters du club rhodanien, Anthony Lopes est parti prendre des vacances sans même savoir s'il prolongera ou pas à l'OL. Alors que son contrat arrive à échéance dans un an, ses représentants n'arrivent pas à sceller un accord avec Jean-Michel Aulas, lequel estime que les exigences salariales du gardien de but sont délirantes, Anthony Lopes souhaitant avoir le plus gros salaire de l'Olympique Lyonnais. Mais, qu'il prolonge ou pas avec son club formateur, Anthony Lopes sera très certainement dans les buts de l'OL la saison prochaine.

C'est ce qu'affirme Edward Jay sur RMC. « Pour Anthony Lopes, c’est très simple, il aura le maillot de l’OL jusqu’au 30 juin 2020, c’est une certitude. Il va rester à Lyon, et dans les semaines et les mois à venir, il va peut-être jouer sa prolongation ou pas, avec en numéro 2 Ciprian Tatarusanu. Une réunion est prévue cette semaine avec les agents d’Anthony Lopes », a précisé le journaliste de Lyon, qui est persuadé à 100% que le départ du gardien de but international portugais est impossible lors du mercato estival qui a ouvert ses portes ce mardi.