Mercato fini ? Non, l'OL envoie Da Silva aux antipodes !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le mercato lyonnais ne fut pas parfait que ce soit dans le sens des arrivées comme celui des départs. Damien Da Silva est par exemple toujours au club et semble voué à un rôle de figurant. Toutefois, il a une touche sérieuse avec un club...australien.

A l'instar du PSG, l'OL a lancé une grande chasse aux indésirables du vestiaire en ce mois de janvier. Cela a débouché sur les départs de Karl Toko Ekambi (prêté à Rennes), Julian Pollersbeck et Romain Faivre notamment (prêtés tous les deux à Lorient). Mais, il reste toujours des poids morts dans le vestiaire comme c'est le cas de Damien Da Silva. L'ancien rennais et caennais n'a pas d'avenir à Lyon. Déjà réduit au rôle de remplaçant avant l'hiver, il a vu son horizon se boucher encore plus avec la venue de Dejan Lovren.

Da Silva est chaud pour aller à Melbourne

Toutefois, une alternative est apparue pour lui malgré la fin du mercato européen mardi soir. En effet, selon l'Equipe, le défenseur central est convoité par le Melbourne Victory. Et, il semble que l'Australie ne rebute pas Damien Da Silva. Selon le quotidien sportif, il est intéressé par l'idée d'un transfert à l'étranger et aurait même donné son accord à un transfert avant la date butoir australienne, fixée au 7 février prochain.

A 34 ans, Da Silva viendra apporter son expérience au 12e et dernier du championnat australien. Il pourra surtout jouer plus souvent qu'à l'OL avec qui il n'a disputé que 8 rencontres cette saison dont 7 en Ligue 1. Dans un cadre de vie agréable, il côtoiera aussi une ancienne gloire de Manchester United, le Portugais Nani. De quoi lui donner envie de vivre cette nouvelle expérience alors que sa carrière est proche de se conclure. Un autre ancien caennais avait évolué au Melbourne Victory avant lui, Fahid Ben Khalfallah, entre 2014 et 2017. Et, depuis, le Tunisien n'a plus quitté l'Australie où il joue encore en amateur.