OL : Une offre surprise pour Toko-Ekambi

Dans : OL.

Pas forcément annoncé sur le départ, Karl Toko-Ekambi est courtisé par Al-Saad, la formation de Xavi au Qatar. Un transfert que l’OL n’avait pas vraiment prévu.

Orpheline de Memphis Depay, qui devrait très prochainement s’engager avec le FC Barcelone, l’attaque lyonnais pourrait perdre un deuxième titulaire dans les semaines à venir. En effet, Karl Toko-Ekambi est dans le viseur d’Al-Sadd, l’actuel champion du Qatar. Le club de Doha est prêt à passer à l’action pour recruter l’ailier camerounais, qui a connu une saison mitigée avec l’OL. L’ancien de Villarreal a eu toute la confiance de Rudi Garcia, mais sa maladresse dans le dernier geste a souvent coûté cher. Avec 14 buts, il affiche un bilan statistique correct, même s’il reste à savoir si le nouvel entraineur Peter Bosz le considère comme un pion essentiel. En tout cas, l’équipe dirigée par l’ancienne gloire barcelonaise Xavi a ciblé Toko-Ekami, pour sa vitesse et sa polyvalence. Le joueur passé par Angers avait auparavant été annoncé dans la cible de clubs turcs.

Selon Foot Mercato, des contacts ont déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et Al-Sadd, qui a les moyens de ses ambitions. Recruté définitivement il y a un an après une demi-saison convaincante, le Camerounais a au total, prêt payant et transfert, coûté 16 ME à l’OL. Sa valeur serait toujours à ce niveau, entre 15 et 20 ME, ce qui représente un gros transfert pour un club qatari, habitué à très bien payer les joueurs au niveau salarial, mais pas forcément à débourser autant pour un transfert. En attendant l’éventuelle offre, il s’agira aussi de connaitre la position de l’OL, qui n’a pas du tout prévu de vendre son attaquant jusqu’à présent. Certes, Lyon a besoin de vendre cet été, mais les titulaires ne sont pas visés, à moins que cela permette à Peter Bosz d’obtenir un joueur qu’il souhaite particulièrement avoir.