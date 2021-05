OL : Toko-Ekambi en Turquie, ça discute !

Dans : OL.

Auteur de 12 buts et 7 passes décisives cette saison, Karl Toko-Ekambi est un titulaire indiscutable de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais.

Au cours de la saison, l’entraîneur de l’OL a parfois modifié son système de jeu et certains joueurs tels que Kadewere ou Aouar ont perdu leur place. En revanche, Rudi Garcia n’a jamais sacrifié Karl Toko-Ekambi, un attaquant parfois maladroit dans le dernier geste mais dont les appels en profondeur et la vitesse ont fait de lui un élément clé des Gones aux côtés de Memphis Depay et de Lucas Paqueta. Le changement d’entraîneur pourrait en revanche être fatal à Karl Toko-Ekambi, pour qui un départ de l’OL est évoqué en Turquie. Selon les informations obtenues par Askam Spor, le Fenerbahçe a manifesté son intérêt pour le transfert de Karl Toko-Ekambi.

En difficulté dans le secteur offensif, le Fener aimerait obtenir le prêt avec option d’achat de l’international camerounais. Comme souvent avec les clubs turcs, difficile de négocier un transfert sec avec une grosse indemnité de transfert. Pour cette raison, les négociations pourraient être difficiles. Convaincre le directeur sportif Juninho et le président Jean-Michel Aulas de prêter Karl Toko-Ekambi ne sera pas chose aisée. Si le Fenerbahçe trouvait cependant le moyen de proposer un transfert sec, alors l’OL écoutera les offres avec attention. Pour l’heure, la volonté du joueur n’est pas encore connue. Un an et demi après son arrivée à Lyon, l’ex-attaquant du SCO d’Angers et de Villarreal attendra très certainement la nomination du futur entraîneur de l’OL avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Rappelons que dans le secteur offensif, l’actuel quatrième de Ligue 1 va probablement enregistrer le départ de Memphis Depay (libre) ainsi que le retour de prêt de Moussa Dembélé, que l’Atlético de Madrid ne conservera pas à l’issue de la saison.