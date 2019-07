OL : Une légende s’en va et tout le monde s’en fout, quel scandale

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tard dans la soirée de lundi, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Nabil Fekir au Bétis Séville. Il y a deux semaines encore, l’incertitude était pourtant totale autour de l’avenir du Français, Sylvinho et Juninho ayant imaginé son repositionnement en milieu relayeur afin de combler numériquement le départ de Tanguy Ndombele vers Tottenham. Finalement, le champion du monde 2018 a pris la décision de découvrir un nouveau championnat en signant au Bétis Séville.

Assurément, son départ va laisser un vide à Lyon, où il a été l’un des joueurs les plus décisifs des trois dernières années. Néanmoins chez les supporters, on ne sent pas une tristesse si profonde que cela suite au départ de Nabil Fekir. Une véritable incompréhension aux yeux du journaliste Vincent Duluc, qui a expliqué son sentiment sur Twitter. « Même si sa saison n’a pas été fantastique, surpris que tant de supporters lyonnais se fichent un peu du départ de Nabil Fekir, un des plus grands talents de l’histoire de l’OL » a regretté le journaliste de L’Equipe, pour qui c’est quasiment une légende qui quitte l’Olympique Lyonnais en cette fin du mois de juillet…