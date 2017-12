OL : Une figure du club salue cette décision forte de Genesio

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Presque plus inspiré à l’extérieur qu’à domicile, l’Olympique Lyonnais arrive avec des grandes ambitions à Caen ce dimanche, avec pour volonté de reprendre sa série victorieuse et d’aller chercher cette deuxième place qui fait rêver tous les ténors de la Ligue 1. Le club rhodanien a clairement le potentiel pour viser haut, et se retrouver déjà sur le podium est une performance notable quand on repense aux nombreux départs concédés cet été. C’est ce que tient à souligner Alain Caveglia, ancien attaquant du club et pur lyonnais désormais directeur sportif du SM Caen, pour qui il faut rendre hommage aux dirigeants et à Bruno Genesio, qui a aussi eu un sacré flair en ce début de saison.

« Je suis Lyonnais. Sur les trois ans et demi à l’OL, j’ai connu la plus belle période de ma carrière. J’avais une belle relation avec les supporters de l’OL, inoubliable. Je ne sais pas si je détiens toujours un record en matière de banderoles de soutien dans une tribune, quand je suis parti… Si je suis surpris par le début de saison de l’OL ? Oui parce que l’OL a perdu des grands joueurs à l’intersaison. Et non car le recrutement a été excellent, Florian Maurice, Bruno Genesio, le président ont fait un sacré boulot. Très content pour Bruno. Il bosse, il a de l’humilité, il applique ses idées, fait des choix forts comme le fait d’avoir donné le brassard à Nabil. Seul le résultat compte », a souligné dans Le Progrès un « Cavegol » qui a toujours un pincement au cœur au moment de retrouver un club qui lui est cher.