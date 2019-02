OL : Une équipe digne du grand OL de Juninho, Aulas s'enflamme

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

En préambule du choc entre son Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, Jean-Michel Aulas a réitéré son soutien envers ses joueurs et son entraîneur.

Certes, le club rhodanien a encore un match de Ligue 1 à jouer, contre Guingamp au Groupama Stadium vendredi. Mais tous les regards sont déjà tournés vers le huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui opposera Lyon au grand Barça de Leo Messi. Mardi prochain, dans leur Parc, les Gones retrouveront donc les joies de la phase finale de la C1, une odeur plus connue depuis 2012 et jamais vécue dans le nouveau stade. Autant dire que le club de Jean-Michel Aulas vivra un grand moment de son histoire récente face au FCB. Un rendez-vous que l'OL ne veut pas rater, comme le confirme le président lyonnais.

« Nos joueurs sont fantastiques, on l’a dit. J’évoquais il y a quelques jours avec Juninho la qualité de l’effectif. Il disait : 'Ça me rappelle la grande époque de l’OL en termes de qualité d’effectif'. La seule différence, c’est la capacité à embraser et prendre leurs responsabilités. Il faut que ces joueurs que Bruno a raison d’aimer parce qu’on a des relations extrêmement proches, non seulement délivrent la qualité des matchs qu’ils sont capables de faire. Mais il faut qu’ils assument, qu’ils soient capables de se révolter, comme à Nice la semaine dernière à la mi-temps pour dire : 'C’est possible, il faut que ça se passe'. L’équipe est de qualité. Elle joue pour le club, pour Bruno. Et Bruno est vraiment un ADN Olympique Lyonnais à fond, donc on aura des atouts à faire valoir mardi soir », a prévenu, sur RMC, un JMA reboosté après la grosse performance européenne du PSG contre United. Capable du meilleur dans les grands matchs, comme cela a été le cas contre City et Paris cette saison, la formation de Genesio devra déjouer les pronostics face aux favoris catalans, s'ils veulent continuer à espérer jusqu'au retour au Camp Nou, le 13 mars prochain.