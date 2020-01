OL : Une campagne anti-Garcia de l'Equipe, Aulas accuse

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais s'est montré particulièrement agacé malgré la victoire de l'OL à Bordeaux. Cause de cette colère, le journal L'Equipe.

Jean-Michel Aulas avait promis l’été dernier de se mettre en retrait à l’Olympique Lyonnais, laissant le soin à Juninho de mener la barque. Mais le directeur sportif brésilien se focalisant sur le mercato, le président de l’OL n’hésite pas ces dernières semaines à monter au créneau, et cela a été le cas à Bordeaux. Estimant qu’un article de l’Equipe était totalement à charge contre Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas a vidé son sac, pour lui cet acharnement contre l’entraîneur du club de la capitale des Gaules était malsain.

Qui veut la peau de Rudi Garcia à Lyon ?

Et JMA de se lancer dans un long réquisitoire. « Il suffit de lire le grand journal quotidien pour se demander ce qu’ils veulent. La mode est de dire du mal des entraîneurs et en particulier de Rudi, alors que c’est un excellent entraîneur et j’ai un peu d’expérience en la matière (...) Les propos du journaliste de L’Equipe samedi sont inacceptables. Relisez son article, ce n’est pas acceptable. Pourquoi donner en permanence une idée de non-performance d’un entraîneur qui est apprécié de ses joueurs, qui a des performances, à l’extérieur Lyon est la deuxième équipe, l’OL est qualifié dans les quatre compétitions. Alors quand ce journaliste de L’Equipe dit que ce message est une ritournelle, ça veut dire qu’on ne veut pas qu’on le dise. On dit aussi que Juninho et Florian Maurice ne s’entendent pas bien, alors qu’ils s’entendent très bien. Comme certains médias n’ont pas trouvé nos pistes, ils se lancent sur ce sujet », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui sans nul doute fera cette semaine une interview dans le même média. On finit par connaître l’histoire…