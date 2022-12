OL : Un stade vide, 2023 va commencer très fort !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En raison de la Coupe du monde en hiver, la LFP a exceptionnellement planifié des matchs de Ligue 1 durant les fêtes de fin d’année.

Pour prendre l’exemple de l’Olympique Lyonnais, les hommes de Laurent Blanc joueront le 28 décembre à Brest avant de recevoir Clermont le 1er janvier à 17 heures. Une programmation qui a son charme pour certains supporters, assez heureux d’avoir du football au menu de Noël et du jour de l’An comme c’est le cas en Angleterre avec le Boxing Day depuis des décennies. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, les Bad Gones ont toutefois fait part de leur mécontentement face à la programmation hivernale de la LFP. En effet, les supporters lyonnais ne sont absolument pas satisfaits de devoir se rendre au stade un 1er janvier et n’adhèrent pas du tout à l’importation de cette tradition anglaise dans notre championnat de France. Par conséquent, les Bad Gones ont d’ores et déjà annoncé leur boycott du « Boxing Day » à la française.

Les Bad Gones boycottent le Boxing Day de la LFP

« Déjà fort peu inspiré lorsqu’il s’agit de la programmation classique des journées de championnat étalées sur trois jours pour faire plaisir aux diffuseurs plus qu’aux supporters, voilà que la LFP nous fait le coup de l’appropriation culturelle de la Premier League (…) Tout cela justifié par la tenue d’une Coupe du monde en hiver, achetée par le Qatar à coup de millions pour le bon plaisir de la FIFA et des dirigeants de nos instances nationales (…) La LFP méprise les supporters et ceux qui font vivre les stades. Il est pour nous hors de question de se rendre au stade pour animer notre tribune comme si de rien n’était et de cautionner un tel choix de date. Le 1er janvier est un jour de repos, généralement en famille (…) En conséquence, nous ne nous rendrons pas au stade le dimanche 1er janvier, et nous invitons nos adhérents, et au-delà d’eux tous les Gones qui refusent de se soumettre à la LFP, aux diffuseurs et leurs choix irrespectueux du public pour ce 1er janvier, à en faire de même » a publié le groupe des Ultras de l’OL, pour qui il n’est donc pas question de venir garnir les travées du Groupama Stadium le 1er janvier prochain malgré l’importance de ce match de championnat pour les hommes de Laurent Blanc.