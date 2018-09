OL : Un nouveau problème pour Lyon avec le tract anti-OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

La polémique continue de grandir pour le tract des Bad Gones avant le match entre Lyon et Marseille.

Les propos tenus sur ce papier distribué aux habitués du virage du Groupama Stadium ont été dévoilés sur les réseaux sociaux, et cela a mis le feu aux poudres. Résultat, les propos diffamatoires ont été rapportés par le Préfet du Rhône au Procureur de la République, qui devrait lancer une enquête pour en savoir plus sur ces agissements. Sportivement, Lyon va également suivre de près cette situation puisque, selon RMC, la commission de discipline de la LFP, qui est à même de juger tout ce qui se passe à l’intérieur des stades, devrait également ouvrir une enquête à ce sujet lors de sa réunion du 3 octobre prochain. Une mauvaise nouvelle de plus alors que l’OL a du mal à gérer ses supporters les plus véhéments ces derniers temps. D’ici là, une enquête interne aura aussi rendu son jugement à Lyon, où on compte s’attaquer à cette frange de supporters qui ternit l’image du club.