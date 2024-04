Deux matchs pour changer la vie de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'OL reçoit Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France. Les Gones sont largement favoris et peuvent sauver leur saison, mais uniquement en allant au bout et en gagnant la finale.

L'OL vit une saison galère mais a une très belle opportunité de la sauver en allant chercher le titre en Coupe de France. Pour cela, il faudra éliminer Valenciennes en demi-finales avant de battre le PSG ou le Stade Rennais en finale. Pas une mince affaire mais pas non plus impossible pour un groupe de joueurs récemment renforcé de talents et qui a nettement redressé la barre en Ligue 1. Ce mardi soir contre Valenciennes, le Groupama Stadium sera plein et attendra que le travail soit fait. Pour beaucoup de fans et d'observateurs, tout ce début de saison infernal sera oublié si l'OL parvient à aller chercher un titre et donc une place européenne. C'est notamment l'avis de Sidney Govou.

L'OL guéri ? C'est l'occasion de le montrer

Lors d'une interview accordée au Progrès, l'ancien attaquant des Gones n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Est-ce qu’une finale peut changer la vie du club ? Oui, à condition de la gagner. Puisque l’OL serait européen. Dans le cas contraire, comme Paris sera champion, il faudrait être 7e de Ligue 1. Ce sera plus compliqué. Avec ce PSG-là, la Coupe est pratiquement le seul moyen de gagner un trophée. Je le dis depuis pas mal de temps, étant donné la domination du PSG, la Coupe devrait être une priorité pour tous les clubs. Jouer la finale serait un beau retournement, quand on a vu son club dernier. Cela prouve que le club a su réagir, se réorganiser. C’est bien. Samedi, l’OL a fait le nul contre Reims et n’a pas profité des défaites de Rennes, Lens, Marseille. L’OL a quasiment son maintien mais semble trop loin pour le haut. Maintenant que la coupe s’est présentée, il ne faut pas lâcher », a notamment indiqué Govou, qui ne voit pas l'Olympique Lyonnais tomber dans le piège si les hommes de Pierre Sage se montrent sérieux. Surtout que Valenciennes est dernier de Ligue 2. Mais à l'instar de l'OL, VA peut aussi sauver sa saison et créer l'un des plus grands exploits de son histoire en ralliant la finale pour la deuxième fois de son histoire, après 1951.