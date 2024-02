OL ‍: Un niveau de relégable, Pierre Sage est brutal

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL a enchainé une quatrième victoire de suite en Ligue 1 en allant battre le FC Metz. De quoi voir désormais vers le haut du classement.

L'OL a fait un énorme pas vers le maintien après son succès à Metz ce vendredi soir. Si tout n'a pas été parfait face à une équipe en énormes difficultés, les hommes de Pierre Sage ont fait le nécessaire pour repartir de Lorraine avec les trois points de la victoire. L'entraîneur de l'OL arrive pour le moment à gérer son groupe avec les nouvelles recrues. Mais le technicien rhodanien sait que l'équilibre reste fragile et a tenu à envoyer un message clair à ses joueurs à la fin de la victoire à Metz.

Pierre Sage encore assez méfiant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Cash et plus concentré que jamais pour valider le maintien de l'OL, Pierre Sage a en effet prévenu que rien n'était encore fait. « La meilleure chose qu'on ait fait ce soir, c'est de prendre un but. À partir de ce moment, on a développé le football qu'on voulait jusqu'à la mi-temps. La fin de match a été gérée psychologiquement un peu bizarrement parce qu'on s'est recroquevillé, on a fait pas mal de fautes, des mésententes, des mauvais choix. On sentait qu'on était à la fois content de rattraper l'histoire mais aussi un peu apeuré de gérer cette situation-là. Même s'il y a la victoire, je vous avoue que dans le vestiaire, les joueurs n'étaient pas super satisfaits. Mais c'est bien, je suis content qu'ils deviennent exigeants et qu'ils aient conscience de ce qu'il se passe. Tant qu'on n'aura pas nos 35 points, on sera toujours dans l'idée d'atteindre cet objectif et d'agir comme un relégable », a notamment martelé le nouveau coach de l'OL, qui sait que le plus dur reste à venir avec un calendrier chargé pour ses joueurs et un niveau de jeu pas toujours très convaincant.