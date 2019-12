OL : Un mercato totalement bleu, Kevin Gameiro ciblé !

Dans : OL.

Ce devait être un mercato pour consolider la défense. Ce sera finalement un marché des transferts destiné à renforcer tous les secteurs.

La faute à la double grave blessure au genou de Reine-Adelaïde et Memphis, qui ont dit adieu à leur saison ce dimanche à l’occasion du match face à Rennes. Résultat, les dirigeants lyonnais travaillent au moins autant sur des pistes offensives que défensives. Et dans l’idée de faire revenir des internationaux français évoluant à l’étranger, les noms affluent. Après Thomas Lemar, Steven Nzonzi ou Lucas Digne, c’est au tour de Kevin Gameiro d’entrer dans la danse.

Selon L’Equipe, l’attaquant qui avait négocié à deux reprises par le passé avec Lyon en 2013 puis en 2017, fait partie des noms sortis de la première réunion des dirigeants rhodaniens. Aucun contact n’a pour le moment eu lieu avec Valence, qui possède l’ancien parisien sous contrat jusqu’en juin 2021, avec une année en option. Le faire venir ne serait clairement pas gratuit, surtout que Valence est encore qualifié en Ligue des Champions également, et qu’un retour en France ne semblait, jusqu’à il y a peu, pas vraiment dans ses plans. Mais l’explosion de Rodrigo a réduit le temps de jeu de Gameiro, et l’OL pourrait donc faire un effort avec un long contrat pour ce buteur né qui possède une belle expérience, et pourquoi pas une petite chance de disputer l’Euro 2020 s’il brille en Ligue 1.