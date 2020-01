OL : Un mercato plus spectaculaire que prévu ?

Dans : OL.

En grande difficulté sur le plan offensif après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais doit se bouger cet hiver pour se renforcer.

Et cela pourrait être encore plus mouvementé que prévu. En effet, d’un côté, Moussa Dembélé est suivi par des clubs anglais de premier choix, et pourrait faire l’objet d’une nouvelle offre copieuse de la part de Chelsea ou Manchester United. L’idée n’est pas de vendre l’international espoir, mais de se parer tout de même à toute éventualité. Et après une semaine de mercato, cela s’accélère à Lyon avec l’intérêt grandissant pour Karl Toko-Ekambi, qui pourrait être disponible pour 20 ME en provenance de Villarreal. Voilà qui amènerait de la vitesse et de l’efficacité en pointe, ou même dans un rôle différent.

Car dans le même temps, Ouest-France l’affirme, l’OL n’a pas du tout renoncé à faire venir Olivier Giroud, et réfléchirait même à la possibilité d’associer le champion du monde 2018 à Toko-Ekambi, pour refaire une ligne d’attaque toute neuve. Un renouvellement ambitieux mais qui correspond aussi aux ambitions des dirigeants de ramener des forces vives au mois de janvier pour redresser la barre en championnat, et donner à Rudi Garcia les moyens de poser des problèmes à la Juventus en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra convaincre Chelsea, qui ne lâchera toujours pas Giroud sans avoir recruté un avant-centre entre temps.