Wilfried Gnonto, l'OL se lance sur la nouvelle pépite italienne !

Après avoir ficelé le retour d’Alexandre Lacazette, l’OL pourrait accélérer dans le but de recruter le grand espoir italien Wilfried Gnonto.

Passeur décisif avec l’Italie pour Lorenzo Pellegrini lors du match de Ligue des Nations entre l’Allemagne et l’Italie, Wilfried Gnonto est l’avant-centre qui monte au sein de la Squadra azzurra. Du haut de ses 18 ans, le buteur du FC Zurich, auteur de 10 buts et 5 passes décisives cette saison, commence doucement, mais sûrement à se faire un nom en Europe. Formé à l’Inter Milan, Wilfried Gnonto, en fin de contrat avec le club suisse dans un an, pourrait d’ailleurs animer le mercato. A en croire les informations obtenues par le média Blick, un club français a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour recruter l’international italien, aussi bien capable d’évoluer sur un côté que dans l’axe de l’attaque. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais, bien décidé à réaliser un mercato de folie après s’être déjà accordé avec Alexandre Lacazette sur les contours du retour de l’attaquant des Gunners à Lyon.

Wilfried Gnonto dans le viseur de l'OL

Dans la capitale des Gaules, de nombreux supporters interprètent l’information selon laquelle Lyon est très intéressé par Wilfried Gnonto en supputant sur l’avenir de Tete. Et pour cause, on ne sait pas encore si l’OL sera en mesure de conserver l’international brésilien, transfuge du Shakhtar Donetsk durant la deuxième partie de saison. En cas de départ de Tete, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient faire le choix d’investir sur Wilfried Gnonto. A moins que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Peter Bosz soient plus ambitieux que jamais et aient la volonté de recruter l’attaquant italien du FC Zurich en plus de conserver Tete. Cela pourrait permettre de constituer une attaque de feu si l’on rajoute Alexandre Lacazette au cocktail. Reste ensuite à savoir si l’OL parviendra à trouver des portes de sortie à Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi ou encore à Tino Kadewere.