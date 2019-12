OL : Un mercato low-cost à Lyon l'été prochain ?

Dans : OL.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais joue son avenir européen lors de la « finale » du groupe de Ligue des Champions face au RB Leipzig au Groupama Stadium.

Une affiche capitale sur le plan sportif, mais beaucoup moins pour le comptable de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le directeur général lyonnais Thierry Sauvage a confié dans une interview accordée au Parisien que la majorité des gains de la Ligue des Champions (90 %) sont déjà empochés et qu’une participation au-delà de la phase de groupe est synonyme, financièrement, de simple bonus pour l’OL. En revanche, la situation au classement de L1 est davantage alarmante. Car pour le DG du club, une absence de qualification en Ligue des Champions obligera le club à vendre au minimum un gros joueur au mercato estival.

Lyon obligé de vendre s'il rate la C1

« Quand on compare la saison dernière en Ligue des champions (2018-2019) avec celle d'avant en Ligue Europa (2017-2018), c'est un différentiel de plus de 60 M€. La Ligue de champions, ça permet de piloter le modèle plus facilement. Si on loupe une saison la Ligue des champions, on peut trouver l'équilibre grâce à des ventes, grâce à des plus-values potentielles sur des joueurs. On a vraiment quoi de trouver un équilibre, contrairement à d'autres clubs. On a investi dans l'Asvel (NDLR : l'OL est entré dans 25 % du capital), on crée des événements (NDLR : concert de DJ Snake en juin 2020), on est en train de construire un écosystème » a indiqué le directeur général de l’OL, pour qui une absence de Ligue des Champions la saison prochaine ne serait pas totalement catastrophique. Mais forcerait les Gones à faire un gros sacrifice en période de mercato… Relégué à 9 points de Marseille, Lyon peut commencer à fortement s'inquiéter.