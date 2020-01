OL : Un mercato de gala ou le chaos, Lyon mis sous pression !

Dans : OL.

Dans l’obligation de recruter au mercato hivernal afin de compenser les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, l’OL refuse de céder à la panique.

En effet, il est hors de question pour Juninho, Florian Maurice et Jean-Michel Aulas de tomber dans la précipitation, qui pousserait automatiquement le club à effectuer les mauvais choix en cette période très délicate du mercato hivernal. Les besoins sont bien identifiés à Lyon, qui souhaite renforcer son secteur offensif et qui aimerait dans l’idéal également s’offrir un milieu de terrain défensif. En attendant de voir qui va poser ses valises à Lyon, et alors que la piste Karl Toko-Ekambi (Villarreal) a été activée, Denis Balbir a commenté la situation du club rhodanien. Pour le chroniqueur de But, il est évident que l’OL va au-devant de graves ennuies s’il n’effectue pas un recrutement malin cet hiver.

« A mon sens, et c’est très clair, il n’y aura pas de qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine si des recrues n’arrivent pas d’ici la fin du mois de janvier. Ce serait un tremblement de terre programmé au sein du club, et la preuve que la politique de Jean-Michel Aulas connaît son premier raté. S’il faut bien entendu remplacer Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l’OL devrait également songer à regarder derrière. Et notamment en défense centrale qui montre de vrais signes de faiblesse depuis plusieurs mois. C’est compliqué, je le sais, de ne pas se tromper à une période de l’année ou les bonnes occasions sont si rares. En plus, et on peut également se poser cette question : qui veut aujourd’hui aller à Lyon ? Je parle ici des divers noms sortis dans la presse et qui pourraient laisser penser que les dirigeants veulent s’attaquer à du lourd » a indiqué le journaliste, pour qui la pression est maximale sur l’Olympique Lyonnais au mercato. Aux décideurs rhodaniens de miser sur les bons chevaux cet hiver…