OL : Un match sans public, Fekir ne voit pas trop la différence

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour son premier match à domicile de la phase de poules de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais devra composer sans ses supporters, ces derniers ayant été sanctionnés suite à différents incidents. Interrogé sur ce que cela modifiera concrètement pour ses coéquipiers et lui, Nabil Fekir estime que si forcément cela fera bizarre, cela ne changera pas grand-chose concrètement sur le terrain.

Face à la presse, le champion du monde de l'OL a été franc. « C'est vrai que ça va être assez spécial. Nous, on a un objectif, c'est de gagner tout simplement. On va essayer de faire abstraction de l'environnement. On va se concentrer sur le jeu. On n'a pas l'habitude du huis clos. Mais on n'a pas le choix et on doit s'adapter. On sait que ça aurait été différent avec le soutien de notre public. Mais on fera sans et on est prêt à faire un bon match. Avec le huis clos, on entend tout. On voit aussi le stade vide, c'est un peu différent. Mais au niveau du jeu, il n'y a rien qui change, le ballon est le même et il y a 22 joueurs sur le terrain (...) Si on doit faire attention à nos propos compte tenu du silence ? Il n'y a pas de consignes, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Mais peut-être que certains vont se retenir », a reconnu, avec le sourire, Nabil Fekir, qui sait qu'avec les micros d'ambiance les matches à huis clos sont sources de dialogues parfois musclés.