OL ‍: Un exploit monumental à Lyon, Valenciennes y croit

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de Ligue 2 avec 16 points de retard sur le premier non relégable, Valenciennes espère créer un exploit monumental à Lyon en demi-finale de la Coupe de France pour sauver sa saison.

La saison ressemble à un véritable enfer pour Valenciennes en Ligue 2 puisque le club nordiste pointe à la dernière place du classement, avec 16 points de retard sur le premier non relégable. La messe est dite, VA jouera en National la saison prochaine. Mais les coéquipiers d’Anthony Knockaert ont l’occasion de sauver leur saison grâce à la Coupe de France. Contre toute attente, Valenciennes s’est hissé jusqu’en demi-finale, mais il faudra un authentique exploit pour se qualifier en finale puisque les Nordistes se déplaceront à Lyon mardi soir. Le club rhodanien n’est pas un ogre cette saison, mais s’imposer sur la pelouse du dixième de Ligue 1, qui mise aussi sur la Coupe de France pour sauver sa saison, ne sera pas simple pour Valenciennes.

L’attaquant nordiste Anthony Knockaert jure en tout cas que la lanterne rouge de la Ligue 2 fera tout pour réussir l’exploit à Lyon dans une semaine. « Si quelqu’un n’a pas envie de jouer un match comme ça, il doit arrêter le football, changer de sport ! Au niveau de l’envie, on sera à 100%. Maintenant, ça ne fait pas tout. Il faudra aussi respecter le plan de jeu du coach. On n’aura pas le droit à la moindre erreur, on sait que ça paiera cash. Il faudra leur donner le minimum et, offensivement, jouer les coups à fond et espérer avoir 100% d’efficacité pour faire un exploit là-bas. Il va falloir se surpasser, faire le match de sa vie » a lancé l’attaquant valenciennois dans des propos relayés par Ma Ligue 2. Malgré les difficultés rencontrées en championnat, Valenciennes veut donc y croire. Pour rappel, le vainqueur de l'affiche de mardi affrontera en finale de la Coupe de France à Lille le vainqueur du choc PSG-Rennes.