OL : Un effrayant sondage pour Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

La décision prise par Jean-Michel Aulas de nommer Rudi Garcia au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne passe toujours pas auprès des supporters de l'OL.

En nommant Rudi Garcia au poste d’entraîneur de l’OL le 14 octobre dernier une semaine après avoir viré l’éphémère Sylvinho, Jean-Michel Aulas savait qu’il allait mettre en furie les fans lyonnais. Le président du club de la capitale des Gaules connaît trop bien le football pour croire que la venue à Lyon de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille allait se faire sans problème. Reste que Jean-Michel Aulas comptait sur les résultats sportifs de son nouveau coach pour faire taire les énormes critiques provoquées par son choix. Mais si en Ligue des champions Rudi Garcia a fait le job en qualifiant l’OL pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en Ligue 1 il n’y a pas eu de mieux sur le plan du jeu.

Rudi Garcia sauveur de Lyon ? C'est non

Résultat, au classement l’Olympique Lyonnais pointe à la 12e place de L1 à sept points du Stade Rennais, lequel compte un match en moins. Et ce dimanche, un sondage réalisé par Le Progrès en dit long sur la confiance des supporters de l’OL concernant une remontada de Moussa Dembélé et ses coéquipiers lors de la deuxième partie de la saison. Car si les les fans estiment que le limogeage a été fait au bon moment (57%), une énorme majorité estime que Rudi Garcia n’est pas l’homme de la situation. A la question « Rudi Garcia est-il l’entraîneur à même de qualifier l’OL en Ligue des champions en finissant sur le podium ? », 78% des supporters de l’Olympique Lyonnais disent non, tandis que seulement 22% y croient. Cela en dit long sur la confiance placée en Rudi Garcia.