OL : Un duo avec Lacazette, Cherki interpelle Bosz

Par Mehdi Lunay

Samedi soir face à l'Inter Milan, l'OL a sorti une belle prestation et Rayan Cherki n'était pas en reste. Le jeune prodige lyonnais a marqué et son entente avec Alexandre Lacazette a fait des merveilles. Il a pris beaucoup de plaisir à jouer aux côtés de son aîné.

En une soirée et l'espace de 90 minutes, l'OL a gommé certaines interrogations et certains doutes. Finie la gueule de bois d'il y a une semaine après la gifle subie face à Willem II 5-0. Les Lyonnais ont proposé autre chose collectivement, mettant en difficulté l'Inter Milan avec une belle copie. Individuellement, certains éléments ont rassuré après des matches peu enthousiasmants. C'est notamment le cas de Rayan Cherki. Le jeune attaquant s'est offert un but face aux Nerazzuri et il a montré qu'il savait s'adapter au jeu collectif lyonnais tout comme à ses partenaires de l'attaque.

Cherki prend toujours du plaisir à jouer avec Lacazette

Cherki s'est bien entendu avec Alexandre Lacazette. Revenu à l'OL cet été, l'ancien gunner doit être le leader offensif de son équipe pour retrouver les sommets. Surtout, il doit s'adapter à ses plus jeunes coéquipiers et à leur façon de jouer. Rayan Cherki n'est pas facile à fondre dans un collectif malgré son immense potentiel. Pourtant, le jeune homme de 18 ans a parfaitement su s'entendre sur le terrain avec son aîné de 31 ans.

💬 R.Cherki: "Je suis à 80-90% de mes capacités"



🎤 La réaction de Rayan Cherki, auteur du deuxième but lyonnais#InterOL pic.twitter.com/ywiiTrppm4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 30, 2022

Cherki en redemande même tant l'entente est cordiale avec Alexandre Lacazette. « C’est très très simple de jouer avec ce genre de joueur étant donné qu’on s’entend très bien en dehors du stade. Quand on est sur le terrain, c’est toujours un plus de jouer avec Alex et j’espère qu’il nous apportera encore beaucoup », a t-il confié au micro de Canal+ après la rencontre face à l'Inter Milan. Un petit appel du pied à Peter Bosz pour bénéficier d'une plus grande confiance du coach néerlandais. Cependant, au vu de la concurrence et du dispositif tactique mis en place, pas sûr que Cherki ne soit aligné de suite avec Lacazette dans les prochains matches.