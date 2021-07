OL : Un carton lyonnais en Europe, il en rêve

Dans : OL.

Absent des Coupes d’Europe la saison passée, l’Olympique Lyonnais n’en a pas profité pour retrouver la Ligue des Champion.

Sa quatrième place derrière l’AS Monaco permet toutefois à l’OL d’arriver plein d’ambition en Ligue Europa. Un défi qui est à la hauteur du club rhodanien, qui doit prendre cette compétition à bras le corps et s’offrir un beau parcours dans cette épreuve. C’est le souhait de Denis Balbir, qui a longtemps commenté la Coupe d’Europe à la télévision, et a envie de s’enflammer avec Lyon dans cette Ligue Europa où, en dehors de l’OM et sa finale en 2016, les clubs français sont souvent au bord du ridicule.

« Lyon a les capacités d’atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa. C’est une épreuve qui est parfois dénigrée alors qu’il y a de très bonnes équipes chaque saison. Ça n’est pas une Coupe du pauvre contrairement à ce que certains peuvent dire. On l’a vu quand Marseille a joué contre Leipzig, elle offre aussi de grandes émotions. Les Gones ont cet ADN intéressant pour le football français, ils jouent à fond les Coupes. Ça m’étonnerait que Peter Bosz ne soit pas dans ce schéma-là, on l’a vu avec l’Ajax Amsterdam. L’OL est un club qui respire l’Europe, c’est une locomotive pour le football français. En termes de résultats, de volonté, Lyon est un exemple », a confié le journaliste sur Butfootballclub. En effet, en dehors de quelques accrocs restés forcément dans les mémoires, l’OL répond en général présent quand les Coupes d’Europe sont au programme, et pour sa dernière sortie, le club de Jean-Michel Aulas est tout de même allé en demi-finale de la Ligue des Champions, faisant de lui le deuxième club français le plus efficace en terme de points UEFA derrière le PSG sur ces dernières années. Pour continuer sur cette lancée, il faudra toutefois montrer un visage plus convaincant que lors de cette préparation, qui ne soulève pas l'enthousiasme pour le moment.