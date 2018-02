OL : Un attaquant à 12 ME sur les tablettes

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais l’a prouvé dans un passé récent, il n’hésite plus une seconde à parier sur un joueur étranger quand il estime que cela permet de renforcer son équipe.

Si la formation rhodanien diversifie désormais ses recrutements avec des jeunes joueurs prometteurs mais aussi des pioches loin de ses frontières, Florian Maurice a repéré un joueur qui marche fort ces derniers temps. Le média italien TMW annonce ainsi que l’Olympique Lyonnais fait partie des quatre clubs qui courtisent Moanes Dabour.

Cet attaquant, capable d’évoluer en pointe comme à droite, est un international israélien qui s’est révélé avec le Grasshopper Zurich, et évolue désormais au Red Bull Salzbourg. A 25 ans, il est le buteur vedette de l’équipe autrichienne, toujours en course en Europa League, et totalise 17 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Sollicité par des clubs chinois cet hiver, il a refusé l’idée de quitter l’Europe, notamment car il sait que quatre clubs le suivent en vue de l’été prochain. Outre Lyon, le Benfica, la Fiorentina et le FC Séville apprécient ses qualités de finisseur. Le club autrichien ne compte en tout cas pas le céder à moins de 12 ME