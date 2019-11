OL : Umtiti et Lacazette prêts à revenir à Lyon ?

Dans : OL.

Ces dernières années, l’Olympique Lyonnais a rarement fait appel à ses ex en période de mercato. Cela pourrait-il évoluer dans le futur ?

Dans un futur proche, cette tendance ne devrait pas être inversée. En revanche, deux anciens de l’Olympique Lyonnais ont récemment affiché leur volonté de revenir, un jour, au sein de leur club formateur. Interrogé par des internautes pour la Team Orange Football ce week-end, Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti ont lâché quelques phrases qui ne devraient pas manquer de faire rêver les supporters du Groupama Stadium.

« Si retourner un jour à l’Olympique Lyonnais est une possibilité ? Oui. J’aimerais devenir entraîneur, j’ai déjà des notes sur les coachs que j’ai pu avoir, ce qui me plaît ou non » a indiqué le défenseur central du FC Barcelone, champion du monde avec l’Equipe de France en 2018. De son côté, Alexandre Lacazette est davantage nuancé… mais ne ferme pas non plus la porte à un come-back dans la capitale des Gaules. « Ce n’est pas sûr, c’est une possibilité… Coach ? Je me vois plus comme un adjoint » a indiqué l’ancien buteur maison de l’Olympique Lyonnais. Reste à voir si les deux Lyonnais ont également une chance de revenir au sein de leur club formateur comme joueur. A première vue, cela semble plus improbable. Même si en période de mercato, rien n’est impossible avec l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas…