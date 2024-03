OL ‍: Très loin du haut niveau, Rayan Cherki se prend une claque

Dans : OL.

Remplaçant ces dernières semaines, Rayan Cherki a été décisif lors de son entrée en jeu face à Toulouse vendredi en offrant la victoire à l’OL, ce qui lui a valu d’être rappelé en Equipe de France espoirs.

Le mercato hivernal a fait beaucoup de mal à Rayan Cherki, qui est passé de titulaire à remplaçant à l’Olympique Lyonnais avec les arrivées de joueurs tels que Mangala, Fofana, Orban ou encore Benrahma. La concurrence est désormais rude dans la capitale des Gaules et pour l’instant, l’international espoirs français peine à s’imposer. Remplaçant depuis plusieurs matchs, Rayan Cherki a néanmoins apporté une réponse intéressante à Toulouse vendredi soir en sortant du banc avec la bonne attitude et en offrant la victoire à son équipe. Une entrée pleine de caractère et de talent qui a fait de l’effet à Thierry Henry, lequel a rajouté Rayan Cherki à sa liste, alors qu’il l’avait snobé la veille au moment de dévoiler les 23 joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis.

Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Nicolas Puydebois, qui a encore de gros doutes sur la capacité de Rayan Cherki à s’imposer dans la durée comme un joueur de haut niveau. « A chaque fois qu’il fait un demi bon match, on dit qu’on a vu le vrai Rayan Cherki, que c’est à ce niveau qu’on l’attend, qu’il a été piqué… mais ce n’est pas ça un joueur de haut niveau. Un joueur de haut niveau c’est quelqu’un qui est régulier dans la performance, qui apporte au collectif ses qualités individuelles, qui apporte sa pierre à l’édifice et qui ne joue pas que pour lui » a lancé Nicolas Puydebois dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, avant de conclure au sujet de Rayan Cherki.

Nicolas Puydebois a de gros doutes sur Rayan Cherki

« Contre Toulouse, s’il a réagi par orgueil car il n’est pas sélectionné en Equipe de France et parce qu’il est remplaçant à l’OL, ce ne sont pas pour des arguments agréables et suffisants pour un supporter de Lyon. Je veux qu’il soit piqué au vif car il a véritablement envie d’être titulaire dans cette équipe, pas parce qu’il n’est pas sélectionné en Equipe de France. J’ai peur que ce ne soit pas pour de bonnes raisons qu’il ait eu cette réaction » a lancé l’ancien joueur de l’OL sur le plateau d’Olympique & Lyonnais. C’est désormais à Rayan Cherki de prouver avec les Bleuets et avec le club rhodanien qu’il est en mesure de s’imposer dans la durée comme un joueur performant et régulier. Et cela malgré la nouvelle concurrence qui lui est proposée dans le Rhône.