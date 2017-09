OL : Toute l'Europe prête à arracher Willem Geubbels à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

En début de semaine, après les grands débuts de Willem Geubbels en Ligue 1 alors qu'il n'a que 16 ans, L'Equipe avait annoncé que le Bayern Munich avait déjà fait une offre à l'Olympique Lyonnais cet été pour recruter le jeune attaquant. Mais ce mercredi, Kelly Youga, ancien de l'OL et oncle de Geubbels, avoue dans 20 Minutes que le club allemand n'a pas été le seul à s'intéresser à la pépite lyonnaise durant le dernier mercato, loin de là même.

Car actuellement sous contrat stagiaire pro avec l'Olympique Lyonnais, Willem Geubbels a tout d'un grand et l'Europe entière l'a compris. « Il n’y a pas que le Bayern. La majorité des grands clubs européens veulent l’avoir. Mais on souhaite qu’il vive une adolescence normale et qu’il fasse son bonhomme de chemin à Lyon. Il est la fierté la famille car il est le seul à avoir réussi à jouer en Ligue 1 avec l’OL » explique Kelly Youga, visiblement décidé à ce que le jeune joueur lyonnais ne grille pas les étapes malgré l'énorme engouement autour de lui. De quoi rassurer l'Olympique Lyonnais conscient que la pression ne va faire qu'augmenter au fil des matches joués par Willem Geubbels.