OL : Tousart toujours plus proche d'un départ de Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Lucas Tousart l'a compris dès la première conférence de presse de Juninho et Sylvinho, le duo brésilien a bien l'intention de lui mettre un concurrent dans les jambes la saison prochaine à l'Olympique Lyonnais. Des propos que le milieu de terrain de l'OL, qui participe actuellement à l'Euro Espoirs, a forcément pris en compte, Lucas Tousart ayant fait savoir qu'il souhaitait rencontrer au plus vite ses dirigeants afin de savoir s'ils comptaient réellement sur lui. Mais cette situation n'a échappé à personne en Europe. Et les offres pourraient être nombreuses sur le bureau de Jean-Michel Aulas pour celui qui a encore quatre ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais.

Car si cette semaine on évoquait l'intérêt grandissant de l'Inter Milan, CalcioMercato affirme ce dimanche que Wolverhampton est également prêt à dégainer une offre pour recruter Lucas Tousart, acheté 2,6ME en 2015 à Valenciennes et dont la valeur est désormais estimée à 20ME. Septièmes lors de la dernière saison de Premier League, les Wolves sont qualifiés pour l'Europa League et ont donc le désir de se renforcer encore plus afin de briller dans cette compétition qu'ils découvriront. Et compte tenu des moyens financiers des clubs anglais, cela peut évidemment changer la donne pour l'OL.