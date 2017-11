OL : Tousart se rapproche de la sélection confirme Deschamps

Dans : OL, Equipe de France.

Confronté à quelques absences, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a fait appel à deux nouveaux dans sa liste pour affronter le Pays de Galles et l’Allemagne (10 et 14 novembre).

En plus du latéral droit Benjamin Pavard, le technicien a convoqué Steven N’Zonzi pour la première fois. Le milieu du FC Séville vient compenser le forfait de N’Golo Kanté, alors que d’autres joueurs semblaient mieux placés. On pense notamment à Lucas Tousart (20 ans), la sentinelle de l’Olympique Lyonnais qui a rapidement fait oublier le départ de Maxime Gonalons cet été. Puissant et adroit techniquement, l’ancien Valenciennois est devenu indiscutable dans le dispositif de Bruno Genesio.

C’est pourquoi Deschamps suit attentivement l’évolution de l’international Espoirs français (6 sélections). « Lucas Tousart est suivi, oui, a confié le sélectionneur tricolore en conférence de presse. Il fait de très bonnes choses avec Lyon et avec les Espoirs. Il y a une passerelle qui existe, la preuve avec Benjamin Pavard. » A noter que Tousart, capitaine des U19 champions d’Europe en 2016, a de nouveau été appelé avec les Bleuets.