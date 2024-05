OL ‍: Tolisso le promet, Barcola va regretter sa provocation

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur des supporters lyonnais après son départ l’été dernier, Bradley Barcola avait provoqué le parcage rhodanien au Parc des Princes en avril dernier. Avant la finale de la Coupe de France entre Lyon et le Paris Saint-Germain samedi, son ancien coéquipier Corentin Tolisso assure que le jeune ailier finira par regretter son geste.

Pendant que l’on s’interroge sur les choix de Luis Enrique, surtout en ce qui concerne Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola passerait presque inaperçu. Le jeune ailier du Paris Saint-Germain sera pourtant l’une des animations de la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais, lui qui avait quitté le club rhodanien dans le cadre d’un transfert à 50 millions d’euros (bonus compris) l’été dernier. Un choix tout à fait compréhensible pour son ancien coéquipier Corentin Tolisso.

Tolisso prévient Barcola

« Je ne lui en veux pas, a réagi le milieu des Gones. On lui propose quelque chose qu'il ne peut peut-être pas forcément se refuser à cet âge-là. » En revanche, le joueur passé par le Bayern Munich ne tolère pas le comportement de Bradley Barcola en avril dernier. Passeur décisif contre l’Olympique Lyonnais (4-1 pour le PSG), le futur international tricolore avait célébré en allant narguer les supporters de son club formateur. Avant d'en rajouter une couche avec le commentaire « La justice de Dieu » sur Instagram.

🔴🔵 Insulté et sifflé par le parcage de l’OL, Bradley Barcola répond en célébrant le 2e but parisien dans leur direction !#PSGOL #PSG #OL pic.twitter.com/jSfyV9UTsq — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) April 21, 2024

« Je ne pense pas qu'il puisse en vouloir aux fans parce qu’ils le considéraient vraiment comme un enfant du club. Et s'il en est arrivé là, c'est aussi grâce à eux, a rappelé Corentin Tolisso. C'est sûr que sur la célébration, c'était un peu limite. On pourrait peut-être lui en vouloir un peu. Pour moi, c'est une petite erreur qu'il a commise. Lorsqu'on est jeune, on fait des erreurs. Sûrement que plus tard, il s'en rendra compte. Je pense qu'il a fait ça dans l'euphorie. Il a possiblement mal géré les insultes et le fait que les supporters lui en voulaient un peu. » Devant les 15 000 fans lyonnais attendus à Lille samedi, Bradley Barcola sait à quoi s’attendre.