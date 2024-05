OL ‍: Tolisso retire ses claquettes pour marcher sur le PSG

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après sa folle soirée de dimanche et sa qualification en Ligue Europa, l'OL est toujours sur son petit nuage. Toutefois, il reste une finale de coupe de France à jouer samedi et peut-être à gagner. C'est le souhait de Corentin Tolisso.

Une fête de champion de France pour célébrer une simple 6e place. A l'image de sa deuxième partie de saison, l'OL a basculé dans la folie dimanche soir au Groupama Stadium. Les supporters et les joueurs se sont retrouvés pour un moment de partage sur la pelouse. Tout le monde paraissait soulagé de l'issue de la saison. Dernier en décembre, l'OL a arraché la 6e place et la Ligue Europa dans les dernières minutes face à Strasbourg. De quoi se dire que la saison était déjà réussie ? Pas vraiment. L'OL a encore un dernier match à jouer avec la finale de la coupe de France contre le PSG samedi. Et les Gones ne comptent pas prendre ce rendez-vous à la légère.

Tolisso veut la cerise sur le gâteau dimanche

Même si Lyon est déjà qualifié pour l'Europe et que le PSG apparaît grand favori, l'ambition de Corentin Tolisso est énorme. Le milieu lyonnais veut gagner à tout prix samedi, estimant que l'OL avait montré des qualités mentales suffisantes pour réaliser l'exploit. C'est le discours optimiste qu'il a tenu ce mardi lors d'un point presse à Lyon, réalisé avec son coéquipier Said Benrahma.

« C’est une très grande fierté de s’en être sorti et d’en arriver là. Paris est le grand favori. Mais on ne va pas arriver en claquettes là-bas. On est l’outsider qui a envie de gagner. Il faut qu’on gagne cette finale pour nos supporters. Ce serait vraiment l’apothéose de gagner, ça rendrait la saison exceptionnelle. Il faut garder l’esprit d’équipe qu’on a, les principes qu’on essaye de mettre en place et notre caractère. On était souvent menés cette saison et c’est peut-être notre point le plus fort. Ce genre de joueurs ne sous-estime pas son adversaire. Même s’ils nous ont battus deux fois on sait qu’ils nous attendent de pied ferme », a t-il indiqué. Champion du monde 2018 avec la France en Russie, Tolisso sait comment gagner une grande finale. A lui d'utiliser son expérience pour guider les plus jeunes de l'équipe lyonnaise.