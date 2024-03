OL ‍: Tolisso a une idée pour sauver la saison de Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Longtemps relégable, l’OL est sorti de la zone rouge et peut même donner une saveur particulière à sa saison en remportant la Coupe de France, alors que l’équipe de Pierre Sage va disputer les demi-finales.

Longtemps catastrophique, la saison de l’Olympique Lyonnais pourrait bien finir en apothéose. Après avoir été relégable, le club rhodanien est sorti de la zone rouge et s’est stabilisé en milieu de classement. Actuellement dixième de Ligue 1, l’OL ne craint plus grand-chose dans la course au maintien et c’est déjà une belle victoire pour Pierre Sage, car cela n’était pas gagné au moment où le technicien français de 44 ans a pris l’équipe en mains. Maintenant que cette opération commando est réussie ou presque, Lyon peut se tourner vers de nouveaux objectifs.

Remporter la Coupe de France, par exemple. Présent en conférence de presse, Corentin Tolisso n’a pas caché qu’il s’agissait d’un réel objectif de l’OL afin de sauver une saison « bizarre » selon les mots de l’ancien joueur du Bayern Munich. « Gagner la Coupe, c’est clairement un objectif. On veut aller en finale et gagner la Coupe. Quand on a fait tout ce parcours et qu’on arrive en demi-finale, l’objectif, surtout quand on joue à la maison, c’est vraiment de se qualifier. Et une fois qu’on est en finale, on n’y va pas pour perdre » a lancé Corentin Tolisso alors que l’OL est archi favori pour sa demi-finale à domicile contre Valenciennes, avant de poursuivre.

Tolisso fait du sacre en Coupe de France un objectif

« Si c’est le cas, ça aura été une saison plus que bizarre, étrange. J’espère qu’on va réussir à se maintenir rapidement, même avant le match de Coupe, comme ça l’objectif numéro 1 sera rempli. C’est sûr que si on arrive à faire cet exploit et de gagner la Coupe, les gens ne nous oublieront pas pour ça. On a mal débuté la saison mais on doit bien finir, c’est important. On doit ça à nos supporteurs d’aller en finale pour essayer de gagner la Coupe de France » a lancé Corentin Tolisso, comme un appel auprès de ses coéquipiers pour décrocher ce titre afin de sauver la saison des Gones. Dans l’optique d’atteindre cet objectif, les joueurs et les supporters de l’OL auront forcément un œil sur le quart de finale en retard entre le PSG et Nice ce mercredi soir au Parc des Princes.