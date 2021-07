OL : Thiago Mendes fait tout pour partir de Lyon

Dans : OL.

Juninho ne s’en est pas caché, Thiago Mendes fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato.

Malgré une saison correcte sous les ordres de Rudi Garcia, le Brésilien de 29 ans ne sera pas retenu. Il faut dire que la concurrence est rude à son poste du côté de l’OL avec la présence de joueurs tels que Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes ou encore Maxence Caqueret. En l’absence de Ligue des Champions, Thiago Mendes ne se fera pas prier pour quitter Lyon. Et selon les informations obtenues par UOL Esporte, la piste d’un retour au pays est toujours chaude. Effectivement, Flamengo, qui cherche activement un successeur à Gerson, nouveau milieu de terrain de l’OM, est très intéressé par le profil de Thiago Mendes. L’intérêt du club brésilien à l’égard de l’ancien Lillois est réciproque.

Thiago Mendes multiplie les messages

Et pour cause, le média affirme que Thiago Mendes est très chaud à l’idée de rentrer au Brésil et d’évoluer sous les couleurs de Flamengo la saison prochaine. Peut-être même un peu trop aux yeux des supportes lyonnais, qui ont bien compris le manège. Non seulement le milieu de terrain a demandé à ses dirigeants de le laisser partir, mais il multiplie depuis les messages sur les réseaux sociaux. Un clin d'oeil bien visible à Thaigo Maia, l'ancien lillois désormais à Flamengo, une vidéo de son épouse qui demande à ses enfants s'ils veulent que leur père revienne au pays. Le forcing est en marche, reste à savoir si ce sera payant.

Deux ans après avoir investi 25 ME pour recruter Thiago Mendes en provenance de Lille, les dirigeants de l’OL ne sont pas enclins à brader leur milieu de terrain. Cela tombe mal pour Flamengo, qui poussait pour un prêt avec une option d’achat relativement raisonnable. Une proposition qui ne suffira pas à convaincre Lyon, qui attend une offre de transfert d’au moins 15 ME pour négocier. Reste maintenant à voir si Flamengo, qui a récupéré entre 15 et 20 ME du transfert de Gerson à Marseille, sera prêt à réinvestir la totalité de cette somme sur Thiago Mendes. Si tel était le cas, alors le transfert du Lyonnais au Brésil ne ferait plus beaucoup de doute…