Officiel : Gerson et sa frappe hors du commun ont signé à l’OM

Dans : OM.

Après l’accord trouvé, il ne restait plus que la visite médicale et la signature du contrat. Tout s’est bien passé à ce niveau et Gerson est désormais un joueur de l’OM, a fait savoir le site officiel du club olympien. Au lendemain de l’arrivée de Konrad De La Fuenta, Marseille annonce donc le milieu de terrain brésilien pour les cinq prochaines saisons.

𝗚𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 🇧🇷 s’est engagé aujourd’hui pour 5️⃣ ans avec 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/mNiBl43Hzd pic.twitter.com/GzUp3Xf0Am — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

« Polyvalent milieu de terrain, gauché, il est rapide, doté d’une technique supérieure à la moyenne, ce qui lui donne une facilité naturelle à se projeter, il a une bonne vision du jeu et une bonne capacité athlétique. Solide défensivement, il dispose d’une frappe de balle hors du commun », a fait savoir l’OM, qui a déboursé environ 15 ME pour le faire venir de Flamengo, même si le montant réel reste pour le moment un véritable mystère.