OL : Thiago Mendes c'est 10ME, un point c'est tout

Deux ans après son arrivée en provenance du LOSC, Thiago Mendes pourrait bien quitter l’Olympique Lyonnais durant ce marché des transferts.

En 2019, le club rhodanien avait déboursé une petite fortune, à savoir 22 millions d’euros, pour s’attacher les services de Thiago Mendes, l’un des meilleurs milieux de L1 à cette époque-là. Mais depuis son arrivée à Lyon, le Brésilien a surtout déçu. Loin de son meilleur niveau pour sa première saison, il avait retrouvé un peu de couleurs sous les ordres de Rudi Garcia lors de l’exercice 2020-2021. Mais rien d'exceptionnel non plus... Par conséquent, et sachant que Peter Bosz ne compte pas trop sur lui, alors que l’entraîneur lyonnais a de meilleurs éléments en sa possession dans l’entrejeu, comme Aouar, Guimaraes, Caqueret ou Paqueta, Thiago Mendes est un peu poussé vers la sortie. Aligné face à Villefranche en match amical samedi, et non pas contre Wolfsbourg lors du grand match du week-end à Lyon, le joueur de 29 ans a compris le message. Histoire de retrouver du temps de jeu, l’ancien Dogue n’a donc plus qu’une seule envie : retourner au Brésil.

Ça négocie dur entre l’OL et Flamengo

En France depuis 2017, le milieu passé par São Paulo veut effectivement rejouer dans son pays. Pour cela, il dispose d’une piste au Flamengo. À la recherche d’un numéro six capable de remplacer Gerson (OM), Flamengo a coché le nom de Thiago Mendes. Si les deux parties sont ok pour ce deal, le plus dur va maintenant être de convaincre l’OL. À deux ans de la fin de son contrat chez les Gones, Thiago Mendes ne sera pas bradé. D’après les informations de Globoesporte, Lyon demande à ce que le prix de l’option d’achat inscrite dans ce possible prêt d’un an soit de 10 millions d’euros. Un montant un peu trop élevé pour le club auriverde, qui cherche à diminuer la facture. Mais pas que, vu que Flamengo négocie aussi les clauses de l'option d’achat. Si les objectifs individuels sont définis, les marques collectives restent encore à être fixées. Dans tous les cas, si Mendes performe dans le club de Rio, l’obligation d’achat sera effective, et le Brésilien quittera alors officiellement l’OL. Selon la presse locale, ce dossier semble quand même en bonne voie. Une nouvelle plutôt réjouissante pour Lyon, qui cherche à se débarrasser de Thiago Mendes pour diminuer sa masse salariale et éventuellement libérer une place d'extra-communautaire en cas de besoin futur lors de ce mercato.