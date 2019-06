OL : Thiago Mendes à Lyon, tous les feux sont au vert

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Désireux de renforcer son milieu de terrain avec un joueur technique devant la défense, Sylvinho et Juninho ont fait de Thiago Mendes leur priorité absolue au mercato. Et visiblement, les négociations avancent plutôt dans le bon sens entre les différentes parties, le joueur ayant notamment affiché sa volonté de signer à Lyon sur les réseaux sociaux avec des « Likes » qui en disent long. A en croire les informations récoltées par Le Progrès, il n’y a aucune raison que ce deal n’aboutisse pas dans les prochaines semaines.

« Une première offre devrait être transmise au LOSC dans la semaine pour le joueur de 27 ans, dont l'activité, la capacité à orienter le jeu et surtout la qualité balle au pied correspondent au profil édicté par Juninho pour concurrencer Tousart. Une piste qui aurait relégué celle menant à Ismael Bennacer (Empoli) au second plan. Cette piste a de bonnes chances d'aboutir pour plusieurs raisons : les bonnes relations entre l'OL et Lille, l'arrivée de Brésiliens à la barre du navire lyonnais, le positionnement du LOSC sur le Rennais Benjamin André pour le remplacer et, petit détail pas tout à fait anodin, un "like" du joueur sur Instagram, concernant un montage de lui avec le maillot des Gones » explique le quotidien régional. Autant d’indices qui laissent penser que Thiago Mendes sera Lyonnais dans les prochaines semaines. Même si en période de mercato évidemment… tout est possible.