OL ‍: Textor veut la mort de cette règle

John Textor a investi dans plusieurs clubs, mais le businessman américain souhaite avoir les mains libres pour faire le mercato qu'il souhaite. Dans une conférence, le président de l'Olympique Lyonnais a fait connaître sa position.

L'été dernier, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion avait mis un veto aux ambitions de John Textor sur le mercato, même si le propriétaire de l'OL avait réussi à faire quelques jolis coups en utilisant le fait qu'il possédait plusieurs clubs. C'est pour cela qu'un joueur comme Ernest Nuamah a été prêté à Lyon par Molenbeek. En obtenant l'accord de la DNCG afin de pouvoir investir lors du mercato d'hiver, Textor a été soulagé, le patron d'Eagle Football lâchant 56 millions d'euros pour renforcer avec réussite l'effectif de Pierre Sage. Une somme qui a placé Lyon en haut du classement des clubs les plus dépensiers en Europe, mais qui n'a pas fait trembler les finances de John Textor. Un sujet qui a interpellé le successeur de Jean-Michel Aulas, lequel a profité du FT Business of Football Summit pour dire tout le mal qu'il pensait du fair-play financier.

Premier League’s financial rules are broken, says Crystal Palace co-owner



John Textor says it makes no sense that billionaires face limits on what they can spend and believes that Nottingham Forest should not be deducted points for breaking ruleshttps://t.co/CezW0Jg3wz