OL ‍: Textor fait n'importe quoi, il était où à Marseille ‍?

Grégory Coupet a décidé de sortir du silence avec force ce dimanche, pour dégoupiller sur la stratégie de John Textor qui est en train de faire absolument tout à l'envers à l'OL. Et le retour de Juninho ne le convainc pas le moins du monde.

L’Olympique Lyonnais continue de couler et la réception de Toulouse ce dimanche n’incite pas vraiment à l’optimisme. N’importe quelle équipe de Ligue 1 semble supérieure à la formation rhodanienne, qui parait attendre un éventuel mercato de folie pour revivre. Mais la situation actuelle est tellement préoccupante, que les anciens du club montent régulièrement au créneau. Après Sidney Govou, très mesuré sur le changement d’ère, Grégory Coupet est lui rentré dans le tas. Pour l’ancien gardien de but de l’OL, John Textor n’est pas du tout l’homme qu’il faut pour l’OL, et le fait qu’il soit propriétaire de plusieurs clubs et donc quasiment jamais présent, n’arrange pas les choses.

Il était où Textor à Marseille ?

Pour Grégory Coupet, l’exemple du dernier match à Marseille est parlant. « À Marseille, il était où le président de l’OL ? À Bordeaux, Claude Bez allait avec les Girondins à Marseille. À Lyon, Jean-Michel Aulas était avec nous dans le car quand on se faisait caillasser. Le match a été reporté car ton car a été attaqué, ton entraîneur a été blessé, il me semble que la moindre des choses quand tu es président, c’est de venir au stade lors de la rencontre d’après au Vélodrome, non ? », a livré l’ancien gardien de but de l’équipe de France dans les colonnes du Parisien.

Un vrai coup de gueule qui se poursuit sur la façon de faire de l’Américain, et même le retour de Juninho à la carte qui semble se dessiner. « Il me fait peur. Il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait à Molenbeek : ils sont montés avec un staff, et il a viré tout le monde ! J’aurais tendance à comprendre qu’il change quand ça se passe mal. Mais s’il le fait aussi quand ça se passe bien… Maintenant, on annonce Juni qui va revenir comme conseiller et qui sera à Lyon une fois par mois… Mais dans quel grand club tu vois ça ? C’est juste pas possible. Je n’ai rien contre Juni, mais comment tu peux proposer un poste comme ça ? », a pesté un Grégory Coupet qui ne voit pas les choses s’arranger à l’avenir. Dernier exemple en date, le fait d’annoncer un gros mercato pour renforcer l’équipe. Selon la légende de l’OL, c’est non seulement le meilleur moyen de surpayer des joueurs, mais aussi de flinguer le moral de l’effectif en place qui va plus penser à son avenir qu’à ses performances sur le terrain. En gros, John Textor a tout faux pour Grégory Coupet.