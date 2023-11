OL ‍: Textor est bouillant, il vise une pépite belge

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Ce mardi 28 novembre est une journée décisive pour l'Olympique Lyonnais puisque le club doit passer devant la DNCG pour obtenir la levée des restrictions infligées l'été dernier. John Textor prévoit une grosse activité lors du mercato hivernal.

Le mercato hivernal n'a pas encore débuté et l'OL ne sait pas encore s'il sera possible de recruter, mais John Textor commence déjà à dessiner les contours de ce futur marché des transferts. Comme l'a rapporté récemment le journal l'Équipe, Lyon prévoit de dépenser 50 millions d'euros pour recruter au moins quatre joueurs, tout en faisant partir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, tauliers des Gones mais avec des salaires trop importants. Ainsi, comme l'avait promis le milliardaire américain en octobre dernier, l'OL ne doit pas perdre son prestige et cela doit passer par un recrutement de masse, surtout compte tenu de la situation sportive critique. Selon les informations de La Dernière Heure, le club rhodanien suit la progression d'un jeune talent belge du Standard de Liège.

Lyon craque pour une pépite belge de 16 ans

Âgé de seulement 16 ans, Noah Makembo a déjà une partie de l'Europe à ses pieds. La saison passée, le Borussia Dortmund et l’Union Berlin ont tenté de le recruter mais le jeune milieu de terrain préfère poursuivre sa formation dans son pays, au sein de son club formateur, dont il est présenté comme le plus grand talent jamais formé ici. Le média belge avance que des recruteurs envoyés par l'OL ont observé le meneur offensif. Forcément, avec un tel talent, les cadors européens sont à l'affût, comme le Bayern Munich qui est également sur le coup. Noah Makembo a déjà disputé 9 matchs en Challenger Pro League cette saison, équivalent de la deuxième division belge. Preuve de sa précocité. Lyon a historiquement une grande capacité à faire confiance aux jeunes joueurs et pourrait rapidement s'offrir les services de la pépite belge pour remonter la pente en Ligue 1.