OL ‍: Textor confirme Sage...juste pour deux matchs

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a connu le deuxième succès de sa saison en Ligue 1 ce dimanche en gagnant face à Toulouse. Pierre Sage, apprécié par son groupe, n'est pas du tout sûr de rester dans les prochaines semaines.

A Lyon, la victoire de ce dimanche en Ligue 1 face à Toulouse a redonné pas mal de confiance pour le futur. Néanmoins, les carences sont encore grandes et il restera deux rencontres importantes face à Monaco et Nantes avant de se projeter en 2024. Et pendant la trêve hivernale, pas mal de dossiers devront être réglés, comme le mercato mais aussi le sort de Pierre Sage. L'entraîneur intérimaire est très apprécié par ses joueurs, qui ne seraient pas du tout contre le fait qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, ce n'est pas l'avis de certains membres de l'organigramme de l'OL, dont John Textor. Rien n'est définitivement scellé concernant Sage mais une Assemblée Générale de l'OL Groupe vient d'avoir lieu et elle a donné les premières tendances.

Pierre Sage, un avenir incertain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon le compte X MaxOL69, actionnaire de l'OL, la réunion s'est bien déroulée et a permis de fixer le cap, avec ou sans Pierre Sage. « Bilan AG OLG : John et le CEO d’Eagle Matt Niehaus hyper accessible, pareil pour Michèle Kang, des discussions interessantes avec les 3. Ce que je peux dire… Ils se posent la question du bon poste de Pierre Sage : le laisser entraîneur ou de le remettre à l’académie où il pourrait faire progresser les jeunes. Il sera là contre Monaco et Nantes, à voir pour le reste de la saison. Ils veulent se laisser du temps pour choisir 4 à 6 joueurs durant le mercato (25/26/27 ans) », a notamment indiqué le supporter lyonnais, qui espère que tout sera réglé très vite pour que l'OL puisse enfin avancer. La prochaine rencontre des Gones sera le week-end prochain à Monaco et attention à ne pas retomber dans certains travers.