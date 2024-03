OL ‍: Tagliafico vendu au mercato, un club contacte Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2025, Nicolas Tagliafico sera à un tournant important de sa carrière lors du prochain mercato estival car Lyon va sans doute pousser pour le prolonger… ou le vendre.

On le sait, les clubs détestent avoir des joueurs à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec la crainte d’un départ pour zéro euro. C’est le cas de Nicolas Tagliafico du côté de l’Olympique Lyonnais. Dans le Rhône depuis 2022, l’international argentin fait l’unanimité et Pierre Sage verrait sans doute la prolongation du contrat du champion du monde. Les dirigeants lyonnais vont devoir plancher sur ce dossier au plus vite car selon les informations de Todo Fichajes, le profil de Nicolas Tagliafico plait en Europe. En Liga, le défenseur de 31 ans est apprécié à tel point que le Bétis Séville en fait une cible sérieuse pour le mercato estival.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Tagliafico (@tagliafico3)

A un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est dans le viseur du club andalou, qui espère le récupérer pour une somme correcte à douze mois de l’échéance de son bail. Le média espagnol affirme que le Bétis Séville a identifié Nicolas Tagliafico comme sa priorité n°1 pour combler le départ d'Abner, lequel va rejoindre... Lyon. Reste maintenant à savoir si du côté de l’Olympique Lyonnais, on se pliera en quatre pour prolonger le bail de Nicolas Tagliafico ou si David Friio ainsi que John Textor verraient d’un bon œil le départ de l’international argentin, dont le salaire est l’un des plus imposants dans le vestiaire des Gones. De son côté, Nicolas Tagliafico peut encore espérer des offres plus attractives financièrement mais sur un plan uniquement sportif, l’actuel 7e de Liga a des arguments à faire valoir et peut lui offrir une belle porte de sortie dans le cas où il souhaiterait quitter l’OL à la fin de la saison.