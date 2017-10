OL : Tacler les rageux après 3 victoires ? Genesio n'a même pas envie

Dans : OL, Ligue 1.

Sévèrement critiqué depuis des mois, Bruno Genesio a réussi à calmer un peu les réseaux sociaux après trois victoires consécutives de l'Olympique Lyonnais, qui plus est avec la manière. Mais, malgré ces bons résultats et cet OL redevenu flamboyant, l'entraîneur rhodanien n'a pas l'intention d'aller chatouiller ceux qui le pourrissent sur les réseaux sociaux. Discret lorsque cela allait moins bien, Bruno Genesio ne veut pas changer d'attitude au moment où l'Olympique Lyonnais respire mieux.

« Je prends beaucoup de recul et de détachement. Je reste mesuré dans ses moments-là, qui sont bien sûr plus agréables mais aussi dans les moments plus difficiles. Le football, c’est comme ça, ça se joue à rien. Entre une victoire et une défaite, il y a des choses que l’on maitrise et d’autres que l’on ne maitrise pas. J’ai pris l’habitude de rester très mesuré, de continuer à travailler comme on l’a toujours fait ici, avec le groupe, mon staff et mes dirigeants », a confié, avant la réception de Metz, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'à la moindre défaite les attaques repartiront sur Twitter.