OL : Sylvinho chamboule les plans de Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sous la houlette de Florian Maurice, l’Olympique Lyonnais s’est beaucoup appuyé sur de jeunes joueurs à fort potentiel ces deux dernières années. Bertrand Traoré, Kenny Tete, Léo Dubois, Tanguy Ndombele ou encore Ferland Mendy… La cellule de recrutement de l’OL a permis à Bruno Genesio de s’appuyer sur d’excellents jeunes très prometteurs. Mais avec les arrivées au club de Juninho et surtout de Sylvinho, cette stratégie va évoluer. C’est tout du moins ce que Le Progrès affirme dans ses colonnes, expliquant que la volonté de l’entraîneur brésilien est également de s’appuyer sur des joueurs plus expérimentés.

« Depuis des mois, Florian Maurice a suivi énormément de jeunes éléments (Alexis Claude Maurice, Marcus Thuram, Diego Palacios, Renan Lodi, Romain Perraud notamment), mais l'arrivée de Sylvinho a peut-être changé la donne. Il semblerait qu'il veuille donner plus de coffre à ce groupe en manque de leader. Ou du moins se munir de joueurs assez expérimentés. Le gardien international roumain de Nantes Ciprian Tatarusanu (libre) est pressenti dans un rôle de doublure. Et des noms d'hommes plus chevronnés apparaissent (Thiago Mendes, Digne, Gustavo Gonalons) » explique le média. Par ailleurs, le quotidien précise que Luiz Gustavo ne devrait finalement pas rejoindre Lyon. Quant à Lucas Digne, il sera difficile à déloger d’Everton. Mais toutes ces pistes prouvent que la stratégie lyonnaise a déjà évolué cet été.