OL : Stupéfiante annonce mercato pour Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Courtisé par le PSG cet hiver, Rayan Cherki est en train de prendre une nouvelle dimension à l'OL. Cela fait saliver le Real Madrid, qui a déjà trouvé un accord avec le joueur lyonnais.

L’Olympique Lyonnais compte sur Rayan Cherki, et c'est désormais plus que des belles paroles. Le meneur de jeu trouve enfin sa place dans le 4-4-2 en losange de Laurent Blanc et il semble désormais parti pour prendre son envol, ce qui n’était pas forcément le cas avec Peter Bosz précédemment. La collaboration est fructueuse et l’OL a fait savoir le mois dernier, devant l’insistance du PSG à recruter son international espoirs, qu’il n’était pas question de laisser filer l’une des pépites de son glorieux centre de formation. Le message est passé, puisque Jean-Michel Aulas a repoussé trois propositions effectuées dans les dernières 48 heures du mercato.

Au Real, il n'y a pas que Zidane qui veut Cherki

Bien parti pour terminer la saison en trombe, Rayan Cherki intéresse donc du beau monde à seulement 19 ans. Mais outre le PSG, qui reste tout de même un club de premier plan en Europe, une autre formation salive à l’idée de faire venir le pur lyonnais. Il s’agit tout simplement du Real Madrid, qui suivait déjà le joueur il y a deux ans de cela. Récemment, le nom de Cherki est sorti comme l’une des recrues sur la liste de Zinedine Zidane si jamais le technicien français décidait de revenir à la Casa Blanca. Cette piste menant à Madrid a en tout cas toujours fait envie au meneur de jeu, qui n’a jamais caché que, comme Karim Benzema, il serait prêt à tout pour rejoindre le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des Champions.

Il pourrait le faire plus rapidement que prévu puisque le média espagnol Defensa Central, annonce même qu’un accord oral a été trouvé entre l’entourage de Rayan Cherki, et le Real Madrid au sujet d'un futur contrat. Le site spécialisé est considéré comme très proche de Florentino Pérez, et doit donc avoir des échos du club madrilène sur cet intérêt qui s’est déjà concrétisé avec le joueur lyonnais. Bien évidemment, l’OL n’a encore rien négocié avec le géant espagnol, mais le terrain est en tout cas d’ores et déjà favorable.

Un prix qui ne demande qu'à augmenter

Le profil de Cherki plaisait déjà beaucoup à Zidane quand il était au club, mais il convient aussi à Florentino Pérez, qui a envie de s’offrir une armada de joueurs prometteurs, avec Rodrygo, Vinicius et bientôt Endrick. De quoi s’assurer un avenir radieux, d’autant plus que Los Blancos ne devraient pas spécialement casser leur tirelire pour convaincre l’OL de le vendre. En effet, Cherki a un contrat allant jusqu’en 2024, et il entrera donc dans sa dernière saison en juillet prochain. Même si une clause permettant une prolongation d’un année, soit jusqu’en juin 2025, devrait prochainement être activée, son prix est estimé aux alentours de 30 millions d’euros. A moins que le joueur continue de briller lors des prochaines semaines, et devienne la pépite promise depuis des années. De quoi faire grimper son prix au-delà de la barre des 50 ME ?