OL-Strasbourg arbitré par un porte-bonheur lyonnais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, l'OL jouera un match très important pour sauver sa saison. Les Rhodaniens défieront Strasbourg en quart de finale de la coupe de France. Benoît Bastien sera au sifflet et ce n'est pas une mauvaise chose pour l'OL cette saison.

On arrive à un stade de la saison où chaque match compte pour l'OL et où chaque détail a son importance. C'est encore plus vrai pour un quart de finale de coupe de France. Le club rhodanien défie Strasbourg mardi soir au Groupama Stadium. Une rencontre indécise sur le papier puisque les deux clubs ne sont séparés que de trois points en Ligue 1. Toujours menacé par la relégation, l'OL mise beaucoup sur la coupe pour espérer arracher un ticket européen en fin de saison. A deux jours du quart de finale, Lyon a reçu un signe positif en vue d'un potentiel succès.

Benoît Bastien arbitre mardi, l'OL apprécie

En effet, Benoît Bastien a été désigné arbitre du quart de finale contre Strasbourg. L'OL n'a pas d'antécédents majeurs avec lui. Au contraire, il réussit plutôt bien aux Lyonnais cette saison. Ils n'ont pas perdu un match de la saison quand Benoît Bastien était au sifflet. C'est arrivé trois fois en Ligue 1 : lors de la 5e journée contre Le Havre (0-0), pour la 17e journée contre Nantes (succès 1-0) et à la 20e journée face à Marseille (succès 1-0).

Ce sera le 48e match de l'OL arbitré par M.Bastien. Sur les 47 précédents, le club lyonnais n'a perdu que 8 fois. Le dernier revers remonte au 2 octobre 2022, à Lens 1-0. Depuis, cela fait 5 matchs sans défaite en tout pour l'OL avec Benoît Bastien. Les Lyonnais ont connu des séries bien plus mauvaises avec d'autres officiels en Ligue 1. On pense notamment aux 7 matchs consécutifs sans succès avec Clément Turpin. Une série qui vient de se terminer dernièrement contre Nice.